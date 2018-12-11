11 Aralık 2018, 17:36
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Aydın Kartalları, Filenin Sultanlarını Ağırladı

Aydın Kartalları, Filenin Sultanlarını Ağırladı

Aydın Kartalları Spor Kulübü, Vestel Venüs Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor kadın voleybol takımını ağırladı.

Aydın Kartalları Spor Kulübü, Vestel Venüs Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor kadın voleybol takımını ağırladı.

Kentteki bir restoranda Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımını ağırlayan Aydın Kartalları Spor Kulübü'nün Başkanı Kadir Kavruk, filenin sultanlarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Kavruk, "Aydın Kartalları olarak sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz. Sizler için buradayız. Aydın Kartalları, Aydın'ın Sultanlarını ağırladı. Çok güzel bir atmosfer gerçekleştirdiğimize inanıyorum. İnşallah bunun devamı önümüzdeki günlerde olur. Hepinize teşekkür ediyor ve ligde de başarılar diliyorum." dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Umut Uysal da Kavruk'a teşekkür etti.

Kavruk, kulüp yöneticilerine yemeğin sonunda çeşitli hediyeler verdi.
11 Aralık 2018 Salı 17:36



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