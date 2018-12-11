Aydın Kartalları, Filenin Sultanlarını Ağırladı

Aydın
Kartalları Spor Kulübü, Vestel Venüs
Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor
kadın voleybol
takımını ağırladı.
Kentteki bir restoranda Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımını ağırlayan Aydın Kartalları Spor Kulübü'nün Başkanı Kadir Kavruk, filenin sultanlarıyla gurur duyduklarını söyledi.
Kavruk, "Aydın Kartalları olarak sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz. Sizler için buradayız. Aydın Kartalları, Aydın'ın Sultanlarını ağırladı. Çok güzel bir atmosfer gerçekleştirdiğimize inanıyorum. İnşallah bunun devamı önümüzdeki günlerde olur. Hepinize teşekkür ediyor ve ligde de başarılar diliyorum." dedi.
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Umut Uysal
da Kavruk'a teşekkür etti.
Kavruk, kulüp yöneticilerine yemeğin sonunda çeşitli hediyeler verdi.
11 Aralık 2018 Salı 17:36