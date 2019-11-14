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Aydın kasiyeri şaşırttı, iki defa para üstü aldı

Kasiyeri şaşırttı, iki defa para üstü aldıAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir marketten alışveriş yaptıktan sonra tırnakçılık yöntemiyle kasiyerden iki kez para üstü alan kişi, güvenlik kamerasına yakalandı.

14.11.2019 23:16 | Son Güncelleme: 14.11.2019 23:17
Kasiyeri şaşırttı, iki defa para üstü aldı
AYDIN'ın ilçesinde, bir marketten alışveriş yaptıktan sonra tırnakçılık yöntemiyle kasiyerden iki kez para üstü alan kişi, güvenlik kamerasına yakalandı.
Olay, Nazilli ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Markette alış-veriş yaptan bir kişi, kasaya geldi. Parayı ödedikten sonra ilginç davranışlarda bulunan çeşitli sorular sorduğu kasiyerde iki kez para üstü alan kişi, marketten ayrıldı. Tırnakçılık olarak adlandırılan bu yöntemin ardından şüphelenen market çalışanları güvenlik kamerasını izlediklerinde durumun farkına vardı ve polise ihbarda bulundu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Aydın kasiyeri şaşırttı, iki defa para üstü aldı

Nazilli, Güncel

Kaynak: DHA


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