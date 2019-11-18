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Aydın kır bahçesinde yangın çıktı

Kır bahçesinde yangın çıktıAYDIN'ın Efeler ilçesinde, bir kır bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

18.11.2019 23:40 | Son Güncelleme: 18.11.2019 23:41
Kır bahçesinde yangın çıktı
AYDIN'ın ilçesinde, bir kır bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin bahçedeki ahşap yapıya sıçraması sonucu, kır bahçesinde büyük hasar meydana geldi.
Yangın, bugün saat 21.00 sıralarında Aydın-İzmir Karayolu kırsal Kızılcaköy Mahallesi girişindeki bir kır bahçesi meydana geldi. Kır bahçesinden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının kısa sürede bahçede bulunan ahşap yapıya sıçraması sonucu yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, kır bahçesi kullanılmaz hale geldi.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın kır bahçesinde yangın çıktı

İtfaiye, Efeler, Güncel

Kaynak: DHA


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