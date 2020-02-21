İYİ Parti Erzurum İl başkanlığında toplu üye kaydı, töreni gerçekleştirildi. 100 kişilik yeni üye kaydı yapıldı. Yapılan programda bir konuşma yapan İl Başkanı Melih Kırkpınar , "Biz göreve geldiğimizde İYİ Parti'nin Erzurum'da bin 300 üyesi vardı. Biz bu rakamın çok çok üzerine çıkacağımızı Genel Merkezimize bildirdik ve ilk etapta 5 bin üye sözü verdik. Bu gün gelinen noktada, bu sözümüzü yüzde yüz artırarak kısa zamanda 10 bin üyeye ulaşacağımızın sözünü veriyoruz. Partimize olan teveccüh bizleri geleceğe dair umutlandırıyor. Bu gün burada 100 cesur yürekli kardeşimizin üye kaydını yaptık. Toplu katılımlarımız önümüzdeki günlerde de devam edecek. Doğal gaz faturalarının, elektrik faturalarının altında ezilen, işsiz gençlerin sayısının her geçen gün arttığı, tarım ve hayvancılığın bitme noktasına geldiği, göçün arttığı Erzurum'da vatandaşımız artık, taşın altına elini koyma vaktinin geldiğine inanıyor." dedi.



Koray Aydın ; Kırkpınar partimize heyecan kattı



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın da telefonla bağlandığı toplu üye kaydı töreninde, yeni katılan üyelere hitaben bir konuşma yaptı. Telefonla törene bağlanan Aydın şunları söyledi; " Partimize büyük bir katılım var, çok değil dört ay önce bir üye kampanyası başlattık, o günden bu güne şu anda 2 yüz 77 bin üye sayısına ulaştık. Günde bin kişinin katıldığı bir parti haline dönüştük. Partimize katılımların Erzurum'da da olması bizleri memnun ediyor, geleceğe dair umutlandırıyor. Partimize yeni katılan vatandaşlarımıza Türk milleti adına, teşekkürlerimi, şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Siyaset Türkiye'nin geleceğini belirliyor ve bu gün itibariyle iyiler hareketinin, cesur insanlarının bu şekilde kaynaşarak, bu gün partimize katılmış olmalarından dolayı Teşkilat Başkanı olarak bende takdirlerimi ve minnetlerimi kendilerine iletiyorum. Hoş geldiler Şeref verdiler. Şunu da ifade etmek istiyorum atanmış il başkanımız olarak sayın Kırkpınar'ın Erzurum'a verdiği bu hava, bu birliktelik duygusu, bu büyüme azmi hakikaten Dadaşlar diyarının siyasette ayağa kalkışına bir örnek teşkil etti. Bende bir Trabzonlu olarak Erzurum'un bu güzel havasından duyduğum memnuniyetimi bir kere daha ifade ediyorum, sayın başkana ve yönetimine de başarılar diliyorum." - ERZURUM