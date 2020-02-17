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Aydın kırmızı ışıkta geçen minibüs otomobile çarptı: 3 yaralı

Kırmızı ışıkta geçen minibüs otomobile çarptı: 3 yaralıAYDIN'ın İncirliova ilçesinde, kavşakta ışık ihlali yaptığı ileri sürülen minibüs, otomobille çarpıştığı kazada 2'si Suriye uyruklu 3 kişi yaralandı.

17.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:20
Kırmızı ışıkta geçen minibüs otomobile çarptı: 3 yaralı
AYDIN'ın ilçesinde, kavşakta ışık ihlali yaptığı ileri sürülen minibüs, otomobille çarpıştığı kazada 2'si uyruklu 3 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Aydın- Karayolu Şehit Süleyman Çamlıca Bulvarı'nda meydana geldi. Aydın'dan İzmir yönüne giden Suriye uyruklu Semir Maho'nun kullandığı 35 AKF 240 plakalı minibüs kavşakta kırmızı ışık ihlali yaparak, Ramazan Yantaz idaresindeki SG 150 354 İsviçre plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs önce yol kenarındaki duvara ardından da refüje çarpıp, durabildi. Kazada minibüs sürücüsü Semir Maho, yanındaki Abdi Rabbah Shehadah ve otomobil sürücüsü Ramazan Yantaz yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Aydın kırmızı ışıkta geçen minibüs otomobile çarptı: 3 yaralı

İncirliova, Suriye, İzmir, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA


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