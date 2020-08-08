AYDIN Kızı kaybolan babadan duygulandıran çağrı

Kızı kaybolan babadan duygulandıran çağrı

AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde ineklerini sağmak için evinin arkasındaki ahıra giden 17 yaşındaki Özlem Kuru'dan 5 gündür haber alınamıyor. Ercan Kuru, "Diken üstünde yaşıyorum. Öldü mü kaldı mı bilmiyorum" diyerek halkın yardım istedi.

Tekeler Mahallesi'nde çiftçilik ve besicilikle geçimini sağlayan Kuru ailesinin 5 çocuğundan Özlem Kuru, 3 Ağustos Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında inekleri sağacağını söyleyerek, evlerine 20 metre mesafedeki ahıra gitti. Aradan uzun süre geçmesine rağmen kızının dönmemesi üzerine merak eden Ercan Kuru, ahıra gittiğinde Özlem Kuru'yu bulamadı. Gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kızını bulamayan Kuru, ertesi sabah jandarmaya gidip kayıp başvurusunda bulundu. 5 günden beri hiçbir haber alamadığı kızı için video çekerek çağrı yapan Ercan Kuru, Özlem Kuru'dan bir an önce bulunmasını istedi.

"5 GÜNDÜR GÖZÜMÜZE UYKU GİRMİYOR"

Jandarma, Özlem Kuru'nun bulunması için bölgede çalışma başlattı. Kızının hayatından endişe ettiğini belirten Ercan Kuru, "Özlem, adeta sır oldu. 5 gündür aramadığımız yer kalmadı. Yerin dibine de girse, onu bulacağım. Bu savaşa devam edeceğim. Biz anne baba olarak bu günleri yaşamak zorunda değiliz. Kızım çık ortaya seni bekliyorum. En kısa zamanda bulunmasını ve geri dönmesini istiyorum. Diken üstünde yaşıyorum. Öldü mü kaldı mı sağ mı onu da bilmiyoruz. Bizim günahımız neydi. Onu gören veya yerini bilen bir vatandaş olarak görevini yerine getirerek bize haber versin. 5 gündür uyku uyumadım. Aç susuz hayatta kalmaya çalışıyorum. Hayatımız alt üst oldu. Bu insanlarda nasıl vicdan var kızım daha 17 yaşında nasıl rahat uyuyorsunuz. Anneyi babayı hiç mi, düşünmüyor musunuz. Kaçtı mı kaçırıldı mı onu da bilmiyoruz. Kızım ortaya çık veya bize bir ışık yolla. Yetkililerden kızımın bulunması için destek bekliyorum" dedi.