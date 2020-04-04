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AYDIN Kontrollerde yakalanmamak için eski yolları denediler

Kontrollerde yakalanmamak için eski yolları denedilerAYDIN'da 31 il için yapılan şehri giriş çıkış yasakları kapsamında denetim yapıldı.

04.04.2020 18:13 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:18
Kontrollerde yakalanmamak için eski yolları denediler
AYDIN'da 31 il için yapılan şehri giriş çıkış yasakları kapsamında denetim yapıldı. Bazı sürücülerin yasağı delmek için eski yolları kullanması, yine güvenlik görevlilerince önlendi. Aydın- İzmir il sınırında güvenlik noktası oluşturan polis ve jandarma ekiplerine, özel harekat görevlileri de destek verdi. Otoyolu kullanmadan Selçuk ilçesi tarafından İzmir'e gitmek isteyen sürücüleri, polis ve jandarma tek tek durdurdu. İzin belgesi ve ihtiyaç malzemesi taşıyanlar hariç diğerlerine izin verilmedi. Otoyolda durdurulmamak için eski karayolunu kullanan bazı sürücüler, polis ve jandarmayı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sürücülerden bazıları, geri dönmek zorunda kaldı.
Polisin durdurup giriş ve çıkışların yasak olduğunu söylediği sürücü Hüseyin Çıvgın, "Otoyoldan kaçtım, belki buralarda yoktur diye. Herhangi bir sıkıntımız yok. Aydın'ın Çine İlçesinde ablasının yanında 19 yaşında kızım vardı. Çine'den kızımı alıp, Torbalı'ya gidiyoruz. Evimiz Torbalı'da. Yasak vardı ama bizde çocukları bir an önce eve götürmek istedik. Gece yola çıkamadık. Sabah çıkmak zorunda kaldık. Uygulama çok güzel daha önce olması gerekiyordu" dedi. Polisler kimlik kontrolü yaptıktan sonra İzmir'de yaşayan ailenin geçişine izin verdi.
İL ÇIKIŞINA GİTMEYİN UYARISI
Germencik'in Ortaklar Mahallesi çıkışında ise polis ekipleri, İzmir yönüne gitmek isteyen sürücülere il dışına çıkışın yasak olduğunu anlatarak, geriye dönmeleri için bilgi verdi. Kuşadası yönüne gitmek isteyenleri ise Söke yönüne yönlendirdi. AYDIN Kontrollerde yakalanmamak için eski yolları denediler

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, İzmir, Polis, Aydın, Güncel

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AYDIN Kontrollerde yakalanmamak için eski yolları denediler
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