AYDIN Kore gazisi toprağa verildi

Kore gazisi toprağa verildiAYDIN'ın Karacasu ilçesinde, yaşlılığa bağlı nedenlerden ölen Kore Gazisi Piyade Er 91 yaşındaki İbrahim Şenler, askeri törenle toprağa verildi.

13.06.2020 15:45 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:06
Kore gazisi toprağa verildi
AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, yaşlılığa bağlı nedenlerden ölen Kore Gazisi Piyade Er 91 yaşındaki İbrahim Şenler, askeri törenle toprağa verildi.
İzmir'de bulunan çocuklarının yanına bir süre önce ziyarete giden Kore Gazisi Piyade Er İbrahim Şenler (91), yaşlılığa bağlı nedenlerden rahatsızlandı. Dün özel bir hastaneye götürülen 6 çocuk babası ve çiftçi Şenler, yaşamını yitirdi. Şenler, toprağa verilmek üzere memleketi Karacasu'ya getirildi. Şenler için gerçekleştirilen askeri törene; Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Belediye Başkanı Zeki İnal, Denizli Merkez Komutanı Piyade Albay Süleyman Erdemir, Nazilli Askerlik Şube Başkanı Personel Asteğmen Serkan Yıldırım, Nazilli Askerlik Şubesi personeli Devlet Memuru Ahmet Yaman ile gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından ilçenin tek Kore Gazisi olan İbrahim Şenler'in Türk bayraklı naaşı, askerlerin omuzlarında Esençay Mahalle mezarlığına götürülerek toprağa verildi. AYDIN Kore gazisi toprağa verildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Karacasu, Piyade, Kore, Güncel, Haber

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