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AYDIN Kuşadalı kadınlar birlik oldu, maske üretmeye başladı

Kuşadalı kadınlar birlik oldu, maske üretmeye başladıAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bir araya gelen kadınlar, el ele verip maske üretmeye başladı.

18.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:46
Kuşadalı kadınlar birlik oldu, maske üretmeye başladı
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bir araya gelen kadınlar, el ele verip maske üretmeye başladı.
Kuşadası'nda yaşayan kadınlar, Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılan koronavirüse karşı dikkat çeken bir dayanışma sergiledi. Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde gönüllü kadınlar; Kirazlı , Soğucak ve Yalaköy mahallelerindeki hemcinsleriyle omuz omuza verip, yüz maskesi üretmeye başladı. Bunun için ilçe merkezi ile Yaylaköy, Kirazlı ve Soğucak'taki okulların sınıfları, atölyeye çevrildi. Makinelerin başına geçen 30 gönüllü kadın, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla ilk etapta bin 500 maske dikti. Medikal malzemeden dikilen tek kullanımlık maskelerin malzemesini ise Kuşadası Belediyesi sağladı. Projede, günde bin maskenin üretilmesi hedefleniyor.
RUS GELİN VE MUHTAR EŞİ ÖNCÜLÜK ETTİ
Yaylaköy Muhtarı Erhan Yıkılmaz, "Rus eşim Maria ile mücadeleye nasıl destek verebiliriz diye düşünürken maske üretmeyi planladık. 15 mahalle sakini kadınımız evlerinden dikiş makinesini getirdi. İlkokulumuz içerisinde bu makinelerden bir atölye oluşturduk. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'inde desteğiyle bize kumaş desteği verildi. Kumaş temininin ardından üretime başladık. 15 gönüllü kadınımız iki vardiya halinde çalışmaya başladı. Günde bin adet maske üretmeyi hedefliyoruz. Ürettiğimiz maskeleri çevre köylere dağıtacağız. Kalan maskeleri de Kuşadası Belediyesi'ne teslim edeceğiz" dedi.
'YETER Kİ SİZ EVDE KALIN'
Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiklerini belirten Yaylaköy Mahallesi sakini 45 yaşındaki Dilek Ertan, "Kadınlar olarak böyle bir dayanışmanın içerisinde yer almak çok güzel bir duygu. Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde gönüllü olarak çalışan kadınlarımız ile halkımızın sağlığını korumak için elimizden geldiğince yüz maskesi üretmeye çalışıyoruz. Bizlerin istediği tek şey salgın hastalıkla mücadele kapsamında alınan tedbirlere herkesin uyması. Biz mümkün olduğunca çok kişiye maske ulaştıracağız. Yeter ki sizler evlerinizde kalın" dedi. AYDIN Kuşadalı kadınlar birlik oldu, maske üretmeye başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Kuşadası, Kirazlı, Güncel
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