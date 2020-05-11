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AYDIN Kuşadası açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem

Kuşadası açıklarında 3.6 büyüklüğünde depremAYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:14
Kuşadası açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem
AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçe merkezi ve kırsal mahaller Sultaniye, Yeniköy, Yaylaköy ile Soğucak'ta sarsıntı hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, bugün saat 12.33'te Kuşadası Körfezi'nde, Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5,3 kilometre derinlikteki deprem, ilçe merkezi ve kırsal mahaller Sultaniye, Yeniköy, Yaylaköy ile Soğucak'ta hissedildi. Sarsıntı nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Sağlık Caddesi ve Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı'nda esnaf, bir süre dükkanların önünde bekledi. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.
Deprem anında tişört sattığı mağazasında olduğunu belirten Fulya Atakal (40), "Kısa sürmesine rağmen şiddetli sarsıntı hissettim. Camlar patlayacak gibi oldu. Korkuyla kendimizi dışarı attık" dedi. AYDIN Kuşadası açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem

Kaynak: DHA

Etiketler: Kuşadası, Yeniköy, Soğucak, Deprem, Güncel, Haber

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