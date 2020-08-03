AYDIN Kuşadası bayramın son günü sessizliğe büründü

Kuşadası bayramın son günü sessizliğe büründü

AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası, tatilini geçirmek için gelen ziyaretçilerin dönüş yoluna çıkmaya başlamasıyla birlikte Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde sessizliğe büründü. Yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği turistik çarşıdaki restoran ve kafeler boş kaldı.

Türkiye'nin turizm merkezlerinden Kuşadası'na Kurban Bayramı tatili boyunca ziyaretçi akını oldu. İzmir, Manisa ve Denizli başta olmak üzere çevre illerden gelenlerle birlikte Kuşadası'nın nüfusu 700 bine kadar çıktı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'nün verilerine göre ilçeye 3 günde toplam 120 bin araçla giriş yapıldı. Ancak bayram tatilinin ilk 3 gününde yaşanan yoğunluk, son gün tatilcilerin dönüş yoluna çıkmaya başlamasıyla birlikte yerini sessizliğe bıraktı. Aşırı kalabalığın oluştuğu Sağlık Caddesi, Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı, Atatürk Bulvarı ve Kaleiçi'ndeki sokakların boş olduğu gözlendi. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan turistik çarşıdaki kafe ve restoranlar da boş kaldı.