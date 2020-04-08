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AYDIN Kuşadası Belediye Bandosu bu kez çocuklar için çaldı

Kuşadası Belediye Bandosu bu kez çocuklar için çaldıAYDIN'ın Kuşadası Belediyesi bandosu, koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan vatandaşların moralini yerine getirmek için mahalleleri dolaşmaya devam ediyor.

08.04.2020 18:07 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:09
Kuşadası Belediye Bandosu bu kez çocuklar için çaldı
AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi bandosu, koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan vatandaşların moralini yerine getirmek için mahalleleri dolaşmaya devam ediyor. Temelleri 1920'li yıllardaki İtalyan işgali sırasında atılan tarihi bando, bu kez 20 yaş altı gençler ve çocuklar için performans sergiledi.
Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Covid-19) Türkiye'de de görülmesi üzerine İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 20 yaş altı ile 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması sınırlandırıldı. Salgın hastalıktan korunmak isteyen vatandaşlar, genelgeye uyarak evlerine kapandı. Geçtiğimiz günlerde 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlar için performans sergileyen Kuşadası Belediye Bandosu bu kez çocuklar ve gençlerin moralini yükseltmek için cadde ve sokakları dolaşıp konser verdi. Bazı mahallelerde ebeveynlerinin gözetiminde evlerinin önüne çıkan çocuklar, bandonun çaldığı marşlara alkışlarla eşlik etti. Gençler ise cep telefonlarına kayıt alarak bu anı ölümsüzleştirdi.
'HEPİMİZİN MORALE İHTİYACI VAR'
İlçede koronavirüs ile mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımız, getirilen sınırlandırma kapsamında hastalıktan korunmak için evlerinden çıkamıyorlar. Belediye bandomuz, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimizden sonra bu hafta da çocuklar ve gençler için caddeleri dolaşmaya başladı. Böylesine güç bir ortamda hepimizin morale ihtiyacı var" dedi. AYDIN Kuşadası Belediye Bandosu bu kez çocuklar için çaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kuşadası Belediyesi, Koronavirüs, Kuşadası, Güncel
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