AYDIN Kuşadası Belediyesi'nde 'Koronavirüs'e' karşı dijital toplantı
Kuşadası Belediyesi'nde 'Koronavirüs'e' karşı dijital toplantıAYDIN'ın Kuşadası Belediyesi'nde, koronavirüs önlemleri kapsamında 'Yakın Temasta Bulunmaktan Kaçınma' amacıyla dijital toplantı yapıldı.
23.03.2020 16:57 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:59
Kuşadası Belediyesi'nde ' Koronavirüs 'e' karşı dijital toplantı
AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi'nde, koronavirüs önlemleri kapsamında ' Yakın Temasta Bulunmaktan Kaçınma' amacıyla dijital toplantı yapıldı.
Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel, koronavirüsten korunmanın en etkin yollarından biri olan 'Yakın Temasta Bulunmaktan Kaçınma' yöntemine dikkat çekmek istedi. Başkan Günel, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim amirleriyle dijital platform üzerinden toplantı yaptı. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda, özel olarak oluşturulan Whatsapp Grubu üzerinden Günel'e kentle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri iletildi.
Belediyenin günlük rutin işleyişi sırasında mümkün olduğunca fiziksel temastan kaçındıklarını belirten Günel, "Bugün teknolojinin bize sunduğu imkanı kullanarak, toplantımızı dijital yoldan gerçekleştirdik. Dolayısıyla herkes kendi odasında telefonunu veya bilgisayarını kullanarak toplantıya katıldı. Bu şekilde hem bilim kurulunun önerilerine uyduk hem de çalışanlarımıza örnek olduk. Kuşadası Belediyesi olarak salgını, en hafif şekilde atlatmak için her platformda mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.
AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi'nde, koronavirüs önlemleri kapsamında ' Yakın Temasta Bulunmaktan Kaçınma' amacıyla dijital toplantı yapıldı.
Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel, koronavirüsten korunmanın en etkin yollarından biri olan 'Yakın Temasta Bulunmaktan Kaçınma' yöntemine dikkat çekmek istedi. Başkan Günel, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim amirleriyle dijital platform üzerinden toplantı yaptı. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda, özel olarak oluşturulan Whatsapp Grubu üzerinden Günel'e kentle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri iletildi.
Belediyenin günlük rutin işleyişi sırasında mümkün olduğunca fiziksel temastan kaçındıklarını belirten Günel, "Bugün teknolojinin bize sunduğu imkanı kullanarak, toplantımızı dijital yoldan gerçekleştirdik. Dolayısıyla herkes kendi odasında telefonunu veya bilgisayarını kullanarak toplantıya katıldı. Bu şekilde hem bilim kurulunun önerilerine uyduk hem de çalışanlarımıza örnek olduk. Kuşadası Belediyesi olarak salgını, en hafif şekilde atlatmak için her platformda mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.
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Kaynak: DHA
Haberin Videosu :AYDIN Kuşadası Belediyesi'nde 'Koronavirüs'e' karşı dijital toplantı
Etiketler : Kuşadası Belediyesi, Koronavirüs, Kuşadası, Yakın, Güncel