Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››AYDIN Kuşadası Belediyesi'nden 65 yaş üstü vatandaşlar için alışveriş - Haberler

AYDIN Kuşadası Belediyesi'nden 65 yaş üstü vatandaşlar için alışveriş

Kuşadası Belediyesi'nden 65 yaş üstü vatandaşlar için alışverişAYDIN'ın Kuşadası Belediyesi, koronavirüs sebebiyle dışarı çıkamayan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor.

25.03.2020 12:19 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:19
AYDIN Kuşadası Belediyesi'nden 65 yaş üstü vatandaşlar için alışveriş
Kuşadası Belediyesi'nden 65 yaş üstü vatandaşlar için alışveriş
AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi, koronavirüs sebebiyle dışarı çıkamayan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor.
Türkiye'de koronavirüsün görülmesi üzerine, tedbir ve mücadele amacıyla birçok kurum ve kuruluş 'Evde Kal' çağrısında bulundu. Kuşadası ilçesinde Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel'in talimatıyla, 'Güvercin Masa' gezici ekibi personeli, kentte yaşayan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlar için seferber oldu. Hafta içi her gün 09.00- 17.00 saatleri arasında '444 71 14' numaralı çağrı merkezi üzerinden hizmet veren ekipler, salgından korunma amacıyla evlerinden çıkmayan 168 vatandaşın market, pazar ve ilaç gibi ihtiyaçlarını fatura karşılığında satın alarak evlerine götürdü.
Kuşadası Belediyesi'nin verdiği hizmetin diğer belediyelere de örnek olması gerektiğini belirten Camiatik Mahallesi sakini 65 yaşındaki Nuriye Tüver, "Koronavirüs tedbirleri nedeniyle evimden çıkamıyorum. İhtiyacım olan ekmek çok kısa sürede 'Güvercin Masa' gezici ekibi tarafından kapıma kadar getirildi. Başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür ediyorum" dedi. Güvercin Masa ekiplerinden ilaç talebinde bulunan tansiyon hastası Mehmet Ümit Şenkök (71) ise "Ben biten tansiyon ilaçlarımı istedim. Güvercin Masa çalışanları yardımıma koşup, ilaçları eczaneden alarak bana teslim ettiler. Bu salgından kurtulana kadar belediyenin böyle bir hizmet vermesi beni çok mutlu etti" diye konuştu.
'İÇİNİZ RAHAT OLSUN'
Başkan Günel ise, ilçede koronavirüsle mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek, "Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Güvercin Masa birimimize bağlı gezici ekipler risk grubunda olan hemşerilerimizin ihtiyaçlarını temin edip, işletmelerden alınan faturalarla birlikte kapılarına kadar götürmeye devam edecekler" dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Kuşadası Belediyesi, Koronavirüs, Kuşadası, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Ekmek satışında yeni dönem! Fırınlara ambalaj zorunluluğu getirildi Haberler
Ekmek satışında yeni dönem! Fırınlara ambalaj zorunluluğu getirildi
Komşu koronavirüsün esiri! Son 24 saatte 143 can kaybı daha yaşandı Haberler
Komşu koronavirüsün esiri! Son 24 saatte 143 can kaybı daha yaşandı
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü Haberler
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koca, ABD’ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı Haberler
Koca, ABD'ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı
CHP’li vekil ’Endişeye sevk eden gelişmeler var’ deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi Haberler
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi Haberler
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı Haberler
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı

Son Dakika Güncel Haberleri

12:57: Tepki çeken videodaki 'İhsan amca' ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim - Haber 12:56: 100 yıldır yapılan 'Murat Şenlikleri' korona virüs salgını nedeniyle iptal edildi - Haber 12:56: Trafik kazasında ölen asayiş şube müdürünün cenazesi defnedildi - Haber 12:56: Selçuklu ilçesinde bakkal ve market çalışanları yaygın biçimde maske kullanıyor - Haber 12:56: İran biyolojik savunma tatbikatı başlattı - Haber 12:47: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi - Haber 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 11:44: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı - Haberler 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 11:09: Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler