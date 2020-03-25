Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››AYDIN Kuşadası Belediyesi'nden 'Evde Kal'a bandolu destek - Haberler

AYDIN Kuşadası Belediyesi'nden 'Evde Kal'a bandolu destek

Kuşadası Belediyesi'nden 'Evde Kal'a bandolu destekAYDIN'ın Kuşadası Belediyesi bandosu, koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan vatandaşların moralini yerine getirmek için mahalleleri dolaşıp performans sergiledi.

25.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:41
Kuşadası Belediyesi'nden 'Evde Kal'a bandolu destek
AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi bandosu, koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan vatandaşların moralini yerine getirmek için mahalleleri dolaşıp performans sergiledi.
Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesi üzerine birçok kurum ve kuruluş, 'Evde Kal' çağrısında bulundu. Salgın hastalıktan korunmak isteyen vatandaşlar, yapılan çağrılara uyarak evlerine kapandı. Kuşadası Belediyesi ise evlerinden dışarı çıkmayanlara moral vermek için harekete geçti. Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel'in isteğiyle mahalleleri dolaşarak vatandaşların moralini yükseltmek için konser verdi. Bazı mahallelerde balkonlara çıkan vatandaşlar, bandonun çaldığı marşlara alkışlarla eşlik etti. Koronavirüsle mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini belirten Başkan Günel, "Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın çoğu hastalıktan korunmak için evlerine kapanmış durumda. Böylesine güç bir ortamda hepimizin morale ihtiyacı var. İlerleyen günlerde etkinliğimiz farklı mahallelerde devam edecek" dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
AYDIN Kuşadası Belediyesi’nden ’Evde Kal’a bandolu destek

Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Kuşadası Belediyesi, Koronavirüs, Güncel

Haberin Videosu :

AYDIN Kuşadası Belediyesi'nden 'Evde Kal'a bandolu destek

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

ABD’de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu Haberler
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu
ABD, koronavirüs hastalarına bu tedaviyi uyguluyor Haberler
ABD, koronavirüs hastalarına bu tedaviyi uyguluyor
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler Haberler
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler
Yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı Haberler
Yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı Haberler
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Sincan Cezaevi’nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama Haberler
Sincan Cezaevi'nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Haberler
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

19:18: BM Özel Raportörü'nden Kaşıkçı iddianamesine övgü, ABD'ye "bildiklerini açıkla" çağrısı - Haber 19:17: 13 gün sonra bulunan 14 yaşındaki Ayşe yaşadıklarını anlattı - Haber 19:13: Kocaeli Sağlık Müdürlüğü'nden usulsüz sağlık raporu açıklaması - Haber 19:13: SPOR Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, spor yaparak kangallarıyla vakit geçiriyor - Haber 19:12: Bakanlar Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca basın açıklaması yapıyor - Haber 18:47: Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri - Haber 18:19: Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü - Haber 17:39: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı - Haber 17:00: ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi - Haber 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin