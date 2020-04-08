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AYDIN Kuşadası kıyılarında zehirli ölü denizanaları vurdu

Kuşadası kıyılarında zehirli ölü denizanaları vurduAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kıyıya ölü denizanaları vurdu.

08.04.2020 16:25 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:28
Kuşadası kıyılarında zehirli ölü denizanaları vurdu
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kıyıya ölü denizanaları vurdu. Yetkililer tarafından yapılan incelemede içlerinde 'pergelli' denizanası olarak bilinen türün zehirli olduğu belirlendi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, mor renge sahip olan türün ölüyken bile zehrini koruduğunu belirterek, "Görenler çıplak elle temas etmesin" dedi.
Kuşadası'nda; kıyıya ölü halde vuran birçok denizanası bulundu. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen yetkililer, Yılancı Burnu, Kadınlar Denizi, Sahil Siteleri ve Güzelçamlı kıyılarında rastlanan ölü denizanalarından parça alarak inceleme yaptı. Yapılan incelemede, içlerinde Latince adı 'Pelagia Noctiluca' olan ve 'pergelli' deniz anası olarak bilinen türün zehirli olduğu tespit edildi.
'SİRKELİ SU İLE YIKAYIN'
Mor renge sahip pergelli denizanasının ölüyken bile zehrini koruduğunu belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Bu canlıya kesinlikle çıplak elle dokunmayın. Eğer zehir, yüz ve gözle temas ederse canınız çok yanabilir. Bu durumda cildinizi ve gözlerinizi sirkeli suyla bolca yıkayın. Pergelli denizanası gibi canlıların Kuşadası kıyılarında görülmesinin başlıca nedenleri arasında insanların deniz ekosistemine saygı göstermemesi geliyor. Son 1 ayda ilçemizde 8 ölü deniz kaplumbağası bulduk. Deniz kaplumbağaları, denizanalarıyla beslenen canlılar olduğu için sayıları azalmaya başladığında bu tür olaylar yaşanıyor" dedi. AYDIN Kuşadası kıyılarında zehirli ölü denizanaları vurdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Bahattin Sürücü, Kuşadası, Güncel
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