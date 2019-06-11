AYDIN Kuşadası'na 4 kruvaziyer gemisi demir attı

Kuşadası
'na 4 kruvaziyer gemisi demir attı Aydın
'ın Kuşadası ilçesine 4 kruvaziyer gemisi demirlerken 4 bin 800 turist
ile 2 bin 370 mürettebat kente giriş yaptı.
Kuşadası Ege
Port Limanı'na bu sabah yanaşan Bahama
bayraklı 'Marella Discovery' 2 bin 846 yolcu, Malta
bayraklı 'Celestyal Olympia' 1664 yolcu, Bahama bayraklı 'Wind Star
' 170 yolcu ve Malta bayraklı 'Star Flyer' ise 120 yolcuyu kente getirdi. Ayrıca 4 gemiyle toplam 2 bin 370 mürettebatta Kuşadası'na giriş yaptı. Gemilerden inen çoğunluğu Amerikalı yolculardan bazıları, otobüslerle Efes
ve Meryem Ana
turuna çıktı. Tur programına katılmayan yolcuların çoğunluğu ilçe merkezine yöneldi. Büyük umutlar bağlanan kruvaziyer turizmindeki hareketliliğin her geçen gün giderek artığını belirten Kuşadası Ege Liman İşletmeleri Genel Müdürü Aziz Güngör, Kuşadası Limanı
'na bugün de 4 gemi yanaştı. Toplam 4 bin 400 turist ile 2 bin 370 mürettebat limandan ülkeye günübirlik olarak giriş yaptı dedi.
Öte yandan bu yılın şubat ayında gemileri ağırlamaya başlayan limana bugüne kadar 56 gemi ile toplam 46 bin 602 yolcu taşındı. Ayrıca 112 feribotla da, 10 bin 428 yolcu kente taşındı.
Kaynak: DHA
Güncel