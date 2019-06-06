06.06.2019 15:54
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AYDIN Kuşadası'na bayramın üçüncü günü de tatilci akını

Kuşadası'na bayramın üçüncü günü de tatilci akınıAydın'ın turizm cenneti ilçesi Kuşadası'na Ramazan Bayramının üçüncü gününde de tatilcilerin ilgisi yoğun oldu.

Kuşadası'na bayramın üçüncü günü de tatilci akını
Aydın'ın turizm cenneti ilçesi Kuşadası'na Ramazan Bayramının üçüncü gününde de tatilcilerin ilgisi yoğun oldu. İlçe girişindeki çift şeritli yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, dönüş yolundaki şeritlerde ise neredeyse hiç araç olmaması dikkati çekti.
Kuşadası'nda bayram yoğunluğu devam ediyor. Tatilcilerle birlikte nüfusu 1 milyona yaklaşan ilçeye, bugün de Aydın'ın yanı sıra Denizli, Manisa ve İzmir gibi çevre ilerden de günübirlik gelenler oldu. İlçe girişindeki çift şeritli yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Dönüş yolundaki şeritlerde ise tek tük araç olması dikkat çekti. Hafta sonunda günübirlik gelmesi beklenenler ile ilçedeki kalabalığın daha da artacağı öngörülüyor. AYDIN Kuşadası'na bayramın üçüncü günü de tatilci akını
Kaynak: DHA
Aydın, Kuşadası, Güncel