AYDIN Kuşadası'na bayramın üçüncü günü de tatilci akını

Kuşadası
'na bayramın üçüncü günü de tatilci akını Aydın
'ın turizm cenneti ilçesi Kuşadası'na Ramazan Bayramının üçüncü gününde de tatilcilerin ilgisi yoğun oldu. İlçe girişindeki çift şeritli yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, dönüş yolundaki şeritlerde ise neredeyse hiç araç olmaması dikkati çekti.
Kuşadası'nda bayram yoğunluğu devam ediyor. Tatilcilerle birlikte nüfusu 1 milyona yaklaşan ilçeye, bugün de Aydın'ın yanı sıra Denizli
, Manisa
ve İzmir
gibi çevre ilerden de günübirlik gelenler oldu. İlçe girişindeki çift şeritli yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Dönüş
yolundaki şeritlerde ise tek tük araç olması dikkat çekti. Hafta sonunda günübirlik gelmesi beklenenler ile ilçedeki kalabalığın daha da artacağı öngörülüyor.
Kaynak: DHA
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