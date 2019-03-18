Aydın Kuşadası'nda 18 Mart Töreni

Kuşadası
'nda 18 Mart töreni Aydın
'ın Kuşadası ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi
'nin 104. yıl dönümü nedeniyle tören yapıldı.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle Kuşadası'nda düzenlenen tören, Atatürk Meydanı
'nda yapıldı. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Belediye Başkanı CHP
'li Özer Kayalı
ve Kuşadası Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hasan Tahsin Öztürk
, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan sonra Dernek Başkanı Tahsin Öztürk
, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.
Anma etkinlikleri, protokolün katılımıyla Kuşadası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nde sürdü. Çanakkale savaşının canlandırılıdğı gösteri, duygulu anlar yaşattı. Dönemin askeri üniformaları içindeki 15'lik liselilerin salondaki gösterisi, ayakta alkışlandı.
Aydın, Kuşadası, Güncel
Kaynak: DHA