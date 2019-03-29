Aydın Kuşadası'nda 37 Kaçak Göçmen Yakalandı

Aydın
'ın Kuşadası
ilçesi açıklarında tespit edilen bir lastik bottaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 37 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri geçen çarşamba günü saat 10.00 sıralarında, Kuşadası açıklarında bir lastik bot tespit etti. Durdurulup kontrol edilen lastik botta 14'ü Afganistan
, 11'i Senegal
, 6'sı Togo
, 3'ü Nijerya
, 1'i Mali, 1'i Kongo
ve 1'i İran
uyruklu toplam 37 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçaklar, kıyıya getirildi. 21'i erkek, 4'ü kadın ve 12'si çocuk olan kaçak grubu, kimlik tespit işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
Aydın, Kuşadası, Güncel
Kaynak: DHA