27.06.2019 16:24
Haberler » Güncel » Haber

AYDIN KUŞADASI'NDA 37 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden yası dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 37 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Aydın 'ın Kuşadası ilçesinden yası dışı yollardan lastik botla Yunanistan 'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 37 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, dün saat 06.30 sıralarında, Kuşadası'nın Aslan Burnu açıklarındaki bir lastik botta kaçak göçmenler olduğunu belirledi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botundaki görevliler, Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen kaçak göçmenleri taşıyan botu durdurdu. 30'u Suriye , 6'sı Kongo ve 1'i Orta Afrika uyruklu toplam 37 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındı. Karaya çıkartılan 14'ü çocuk, 10'u kadın 37 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne teslim edildi.AYDIN KUŞADASI'NDA 37 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Kaynak: DHA
Yunanistan , Aydın , Kuşadası , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:37 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı
17:36 Yükümlülere "Öfkeyi Kontrol Edebilmek" semineri
17:36 Yetimler yararına kermes
17:36 Gençlik ve Eğitim Derneğinden MGC'ye ziyaret
17:36 Diyarbakır'da arazide erkek cesedi bulundu
17:36 Üniversite öğrencisinin evinde ölü bulunması davası
17:36 Tire'de makilik yangını