AYDIN Kuşadası'nda plajlarda sosyal mesafe unutuldu

Kuşadası'nda plajlarda sosyal mesafe unutulduAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte yerli turistler ile kentte yaşayan vatandaşlar sahil bandı ve plajlara akın etti.

21.06.2020 18:11 | Son Güncelleme: 21.06.2020 18:45
Kuşadası'nda plajlarda sosyal mesafe unutuldu
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte yerli turistler ile kentte yaşayan vatandaşlar sahil bandı ve plajlara akın etti. Aşırı kalabalık nedeniyle sosyal mesafe kuralının ortadan kalktığı Kadınlar Denizi'nde zabıta ekipleri vatandaşlara uyarılarda bulundu. Ege Bölgesi'nin turistik kenti Kuşadası'nda 34 dereceyi aşan sıcaklardan bunalan yerli turistler ile vatandaşlar soluğu sahil bandı ve plajlarda aldı. Deniz suyu sıcaklığının 23 derece olarak ölçüldüğü ilçede serinlemek isteyenlerin en çok tercih ettiği yer kentin dünyaca ünlü plajı Kadınlar Denizi oldu. Tatilcilerin ilgisi nedeniyle Kadınlar Denizi'ndeki 600 metrelik plajda aşırı yoğunluk oluştu. Kalabalık nedeniyle sosyal mesafe kuralının ortadan kalktığı plajda, Kuşadası Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri anons yapıp, vatandaşlara maskelerini takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. AYDIN Kuşadası’nda plajlarda sosyal mesafe unutuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Kuşadası, Zabıta, Güncel, Haber

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