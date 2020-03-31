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AYDIN-Kuşadası'nda polisten koronavirüs uygulaması

Kuşadası'nda polisten koronavirüs uygulamasıAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde polis, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kentin giriş ve çıkışlarında yer alan uygulama noktalarında vatandaşların ateşlerini ölçüp, seyahat edilirken alınması gereken tedbirleri anlattı.

31.03.2020 18:01 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:08
Kuşadası 'nda polisten koronavirüs uygulaması
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde polis, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kentin giriş ve çıkışlarında yer alan uygulama noktalarında vatandaşların ateşlerini ölçüp, seyahat edilirken alınması gereken tedbirleri anlattı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesi üzerine şehirlerarası seyahatler Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Valilik iznine tabi tutuldu. Bu kapsamda Ege Bölgesi'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kuşadası'nda, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler maske, yüz siperi ve eldiven giyerek kentin giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında yolculuk yapan kişilerin özel araçlarını durdurdu. Sürücü ve beraberindekilere zorunlu olmadıkça seyahate çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunup, salgın hastalıktan korunma yolları hakkında bilgiler veren polis memurları daha sonra vatandaşların ateşini ölçtü.
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AYDIN-Kuşadası’nda polisten koronavirüs uygulaması

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Kuşadası, Polis, Güncel

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AYDIN-Kuşadası'nda polisten koronavirüs uygulaması
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