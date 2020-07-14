AYDIN Kuşadası’nda şifa veren ’kıyı sarımsakları’ çiçek açtı

Kuşadası'nda şifa veren 'kıyı sarımsakları' çiçek açtı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, endemik bitki türlerinden olan 'kıyı sarımsakları' çiçek açtı. Boyu 1 metreye kadar uzayabilen ve Latince adı 'Allium Commutatum' olan mor renkli bitkinin yüzünü göstermesi doğa severler arasında heyecan yarattı.

Türkiye'nin en önemli tabiat mirasları arasında yer alan Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Millli Parkı'nda bölgeye özgü endemik bitki türlerinden olan 'kıyı sarımsakları' çiçek açmaya başladı. Boyu 1 metreye kadar uzayabilen mor renkli kıyı sarımsakları doğa severlerin ilgisini çekiyor. Görenleri kendine hayran bırakan kıyı sarımsakları, Türkiye'de ilk kez Dilek Yarımadası'nda kayıt altına alındığı için botanik bilimi açısından da ayrı bir öneme sahip. Şifa verme özelliği de bulunan bitki, kent halkı tarafından doğadan toplanıp başta romatizmal hastalıklar olmak üzere yüksek tansiyonun tedavisinde de kullanılıyor.

'KORUNMASI GEREKİYOR'

Kıyı sarımsağının Türkiye genelinde 141 türü bulunduğunu belirten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Daha çok kayalık habitatlarda yetişen bu bitki genellikle haziran ve temmuz aylarında çiçek açar. Milli Park'ın Aydınlık Koyu, İlyas Ağa mevkii ve Poyraz Koy civarındaki kıyı kayalıklarında yoğun olarak görülür. Bitki, halk arasında ilaç özelliği ile de bilinmektedir. Cinsin antibakteriyel etkileri hakkında çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Bu cins içerisindeki türlerinin birçoğu, çeşitli ülkelerde sebze, baharat ve süs bitkisi olarak kullanılıp, kültürü yapılmaktadır. Genellikle iştah açıcı, tansiyon düşürücü özelliğe sahiptir" dedi.