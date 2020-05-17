AYDIN Kuşadası'nda termometreler 40 dereceyi gösterdi

Kuşadası'nda termometreler 40 dereceyi gösterdiAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde termometreler gölgede 40 dereceyi gösterdi.

17.05.2020 22:31 | Son Güncelleme: 17.05.2020 22:34
Kuşadası'nda termometreler 40 dereceyi gösterdi
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde termometreler gölgede 40 dereceyi gösterdi. Afrika sıcaklarının yaşandığı ilçede 65 yaş ve üzeri kişiler arasında 6 saatlik serbestliğe rağmen sokağa çıkmayıp, evde kalmayı tercih edenler oldu. İlçede, yasağa rağmen denize girenler ise dikkati çekti.
Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda hava sıcaklığı mevsim normallerinin çok üzerinde seyrediyor. Son yılların en sıcak Mayıs ayının yaşandığı belirtilen ilçede vatandaşlar koronavirüs salgını ve nemle birlikte etkili olan aşırı sıcak ava nedeniyle evlerinden çıkamıyor. Termometrelerin gölgede 40 dereceyi gösterdiği Kuşadası'nı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alan Atatürk Bulvarı ile İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı boş kalırken İlçenin dünyaca ünlü mavi bayraklı plajı Kadınlar Denizi kumsalı ile Yavansu ve Karaova Mahalleri'nde bulunan plajlarda bazı vatandaşların yasak olmasına rağmen denize girip güneşlendiği görüldü. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli bekçiler ise denize giren vatandaşlara uyarılarda bulunarak evlerine dönmelerini istedi. AYDIN Kuşadası’nda termometreler 40 dereceyi gösterdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kuşadası, Afrika, Aydın, Güncel, Haber

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