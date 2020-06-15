AYDIN Kuşadası'nda tülüşahın yetiştiği yeni bölge bulundu

Kuşadası'nda tülüşahın yetiştiği yeni bölge bulunduAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yok olma riski taşıdığı için koruma altına alınan endemik bitki türü 'tülüşahın', kent içerisindeki doğal ortamda yetiştiği yeni bir bölge bulundu.

15.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:07
Kuşadası'nda tülüşahın yetiştiği yeni bölge bulundu
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yok olma riski taşıdığı için koruma altına alınan endemik bitki türü 'tülüşahın', kent içerisindeki doğal ortamda yetiştiği yeni bir bölge bulundu. Halk arasında 'Aydın Gaşağı' olarak da bilinen sarışın bitkinin çiçek açtığı alan Kuşadası Belediyesi tarafından korumaya alınacak.
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyesi de olan Nawal Karaer, İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki evinden dün sabah saatlerinde markete gitmek için çıktı. Oturduğu sitenin hemen yanındaki boş arazide çiçek açan sarı renkli bitkiyi gören Karaer, durumu EKODOSD'a bildirdi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ve beraberindeki dernek üyeleri bölgeye gidip bitkiyi inceledi. Yapılan incelemede, çiçek açan bitkinin tülüşah olduğu belirlendi. Tülüşahın yetiştiği alan, zarar görmemesi için güvenlik şeridine alınacak. Kuşadası'nda doğal ortamda yetişen yeni bir tülüşah alanı bulunmasının çok önemli olduğunu belirten Sürücü, "Yaptığımız incelemede tülüşahların yetiştiği bölgenin toprak yapısının killi ve kireçli olduğunu gördük. Tülüşahların yerinde korunması ve çevresinde gerekli peyzaj ile tanıtım çalışmalarının yapılması için Kuşadası Belediyesi bölgeyi koruyacak" diye konuştu.
KOPARMANIN CEZASI 73 BİN 747 TL
Merkezi İsviçre'nin Gland kentindeki Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde de yer alan tülüşahın koparılmasının veya koruma amaçlı dışında sökülerek başka bir yere taşınmasının bu yıl ki cezası 73 bin 747 TL olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tülüşah'ı, geçtiğimiz yıllarda Türkiye yaban hayatında nesli yok olma tehlikesi altında olan türlerin korunması kapsamında 'Tür Koruma Eylem Planı(na dahil etmişti. AYDIN Kuşadası’nda tülüşahın yetiştiği yeni bölge bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Kuşadası, Aydın, Güncel, Haber

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