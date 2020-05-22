AYDIN Kuşadası'nda yasağa rağmen bayram yoğunluğu

Kuşadası'nda yasağa rağmen bayram yoğunluğu'ın Kuşadası ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu gece yarısı başlayacak ve Ramazan Bayramı boyunca sürecek olan sokağa çıkma yasağı öncesi yazlıkçıların akınına uğradı.

22.05.2020 22:09 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:14
Kuşadası'nda yasağa rağmen bayram yoğunluğu
'ın Kuşadası ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu gece yarısı başlayacak ve Ramazan Bayramı boyunca sürecek olan sokağa çıkma yasağı öncesi yazlıkçıların akınına uğradı.
Kuşadası, koronavirüs (covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında bugün saat 00.00'da Türkiye genelinde başlayacak ve Ramazan Bayramı boyunca sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yazlıkçıların akınına uğradı. İlçeye, özellikle Selçuk tarafından gelen araçlar cuma akşamından itibaren kentin girişinde yaklaşık 5 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Ünlü tatil beldesine son 24 saatte 20 binden fazla aracın giriş yaptığı belirlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kente İzmir yönünden gelen araçları Kuştur kontrol noktasında durdurup yolcuların seyahat belgelerini kontrol etti. Ekipler ayrıca ilçeye giriş yapanların ateşlerini ölçüp, koronavirüs ile ilgili uyarılarda bulundu.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
AYDIN Kuşadası’nda yasağa rağmen bayram yoğunluğu

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Kuşadası, Güncel, Haber

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