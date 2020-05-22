AYDIN-Kuşadası'nda zehirli Aslan balığı görüldü

Kuşadası'nda zehirli Aslan balığı görüldüAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde dünyanın en zehirli balığı olarak bilinen Hint okyanusu kökenli 'Aslan Balığı' (Pterois Miles) görüldü.

22.05.2020 14:13 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:21
Kuşadası'nda zehirli Aslan balığı görüldü
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde dünyanın en zehirli balığı olarak bilinen Hint okyanusu kökenli 'Aslan Balığı' (Pterois Miles) görüldü.
Tecrübeli dalgıç Mustafa Irkaş (66), balıkçı barınağındaki bir teknenin altını temizlemek için dalış yaptı. Bu sırada denizin dibinde şimdiye kadar hiç görmediği bir balıkla karşılaştı. Balığı zıpkınla avlayıp karaya çıkaran Irkaş, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) bildirdi. EKODOSD tarafından yapılan incelemede, renkli görünümü ve vücudunda yer alan dikenleriyle dikkat çeken balığın Pterois Miles olarak adlandırılan 'Aslan Balığı' olduğu belirlendi.
HAYATIMDA İLK KEZ GÖRDÜM
Kuşadası Körfezi'nde 30 yıldır dalgıçlık yaptığını belirten Irkaş, Bunca yıldır denizle iç içeyim. Hayatımda ilk kez böyle bir balık gördüm dedi.
EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ise, Aslan Balığın zehri, sadece dikenlerinde ve zehir bezlerinde olduğundan, eti balon balığının aksine yenebilir. Ancak temizlenmesi dikkat ve ustalık gerektirir. Muhtemelen önümüzdeki süreçte çoğalacak Aslan balığı, tezgahlardaki yerini alacaktır. İstilasıyla mücadele edebilmek adına dünyadaki pek çok ülke türün avcılığını desteklemektedir. Aslan balığını avlayanlar, yanlarında zehirli dikenleri kesmek için mutlaka bir makas bulundurmalı ve dikkatli bir şekilde kesmelidir diye konuştu. AYDIN-Kuşadası’nda zehirli Aslan balığı görüldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Kuşadası, Güncel, Haber

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