Haberler » Güncel » Aydın kuşadası personeli kapı kapı dert dinliyor - Haber

Aydın kuşadası personeli kapı kapı dert dinliyor

Kuşadası personeli kapı kapı dert dinliyorAYDIN'ın Kuşadası Belediyesi'nin Güvercin Masa Gezici Ekibi, vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini doğrudan dinlemek için ziyaretler gerçekleştiriyor.

17.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 17.01.2020 10:51
personeli kapı kapı dert dinliyor
AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi'nin Güvercin Masa Gezici Ekibi, vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini doğrudan dinlemek için ziyaretler gerçekleştiriyor.
Kuşadası Belediyesi'nce geçen aylarda hayata geçirilen 'Güvercin Masa Gezici Ekip' projesi, vatandaşlardan olumlu tepkiler aldı. Vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini doğrudan almak amacıyla oluşturulan gezici ekip, her gün Kuşadası'nın farklı bir mahallesine gidiyor. Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen ekip, ayrıca mahallerde yaşanan sorunları yerinde gözlemleyerek ilgili birimlere iletiyor. Vatandaşlar, hizmet için Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel'e teşekkür etti. Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yaşayan Hayat Serbes (50), geçmişte yaşadıkları birçok sorunu gezici ekip sayesinde çözdüklerini belirterek, "Kuşadası Belediyesi'nin oluşturduğu gezici ekipten çok memnunuz. Arkadaşlarımız kapımıza kadar gelip sorunlarımızı dinliyorlar" dedi.
Aydın kuşadası personeli kapı kapı dert dinliyor

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

02:26  İstanbul'da metrobüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
02:12  Sokak hayvanları yararına düzenlenen konserde 2 ton mama toplandı
02:01  10 yılda 300 ameliyat oldu... Yeniden ameliyat için ABD'ye gidecek
01:59  Tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti
01:54  Çorum'da cinayet
20.01.2020 02:40:00