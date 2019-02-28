Aydın Kusi Zeytin ve Zeytinyağının Sorunlarını Ele Aldı

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Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu'nun bu ayki toplantısında 'zeytin ve zeytinyağı' sektörünün sorunları ele alındı.Aydın'ın en önemli ihracat ürünlerinin başında gelen zeytin ile ilgili sektör toplantısı düzenlendi. Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği ile düzenlenen sektör toplantısı Aydın Ticaret Borsası (ATB) binasında yapıldı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında yapılan toplantıya ATB Meclis Başkanı Bahri Erdel, ATB Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem, Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tunay Çoban ve sektör temsilcileri katıldı.Toplantının açışında konuşan Vali Köşger, "İncirden sonra zeytin sektör toplantısı düzenliyoruz. Aydın zeytin alanında da Türkiye'de birçok konuda olduğu gibi ilk sıralarda yer alıyor. Aydın, Türkiye'deki en yüksek zeytin ağacı oranına sahip. İlimizde 25 milyon zeytin ağacı var. Ülkemizde en çok Aydın zeytinyağı ihraç ediyor. Dolayısıyla zeytin oldukça önemli bir sektör. Zeytinin tüm yönleriyle ele alınacağı değerlendirileceği bir toplantı. Aydın zeytincilik sektörü ve ülkemiz açısından faydalı olacağını değerlendiriyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.Vali Köşger'in konuşmasının ardından basına kapalı devam eden toplantıda kurum ve kuruluşlar sunum yaparak sektörde yaşanan sorunlara çözüm aradı. - AYDIN