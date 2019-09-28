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Aydın Lisesi mezunları pilav gününde buluştu

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Aydın Lisesi Mezunları Derneği tarafından geleneksel pilav günü düzenlendi.

28.09.2019 10:47Aydın Lisesi mezunları pilav gününde buluştu
Aydın'ın Efeler ilçesinde, Aydın Lisesi Mezunları Derneği tarafından geleneksel pilav günü düzenlendi.

Aydın Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe tarihi Aydın Lisesi'nden mezun olanların katıldığını ifade eden Ali Delibalta, folklor gösterileri eşliğinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen pilav gününe başta eski İçişleri Bakanı Nahit Menteşe olmak üzere dönem içerisinde liseden mezun olan dönemin tüm öğrencilerin katıldığını ifade etti.

Her yıl okulların açılışının ardından geleneksel olarak tarihi Aydın Lisesi bahçesinde düzenlene pilav gününün, okuldan yıllar önce mezun olmuş isimleri bir araya getirmesinin yanı sıra eski ve yeni kuşakların da kaynaşmasına vesile olduğunu belirtti. - AYDIN

Süleyman Soylu, Efeler, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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