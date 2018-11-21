Aydın Memuriyeti Kazandığı Şehre Giderken Kazada Ölen Genç Kız Toprağa Verildi

Isparta
Vergi Dairesi memurluğunu kazanan, işbaşı yapacağı kente gitmek üzere babasıyla yola çıkan ancak Denizli
'de trafik kazasında ölen 25 yaşındaki Funda Sakman, memleketi Aydın
'da toprağa verildi.
Kaza, dün (salı) saat 18.30 sıralarında, Acıpayam
ilçesi yakınlarında meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
İktisat Fakültesi Maliye
Bölümü'nü 2015 yılında tamamlayan Funda Sakman, bu yıl girdiği sınavda, Isparta Vergi Dairesi memurluğunu kazandı. 26 Kasım Pazartesi günü vergi dairesinde göreve başlayacak olan Funda Sakman, kalacağı evi kiralayıp, eşya almak için babası Mustafa Sakman
(53) ile birlikte Isparta'ya gitmek üzere dün yola çıktı. Baba Sakman'ın kullandığı 48 KD 799 plakalı otomobil, Denizli'nin Acıpayam ilçesi yakınlarında bir başka otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarındaki refüje de çarparak yoldan çıktı. Funda Sakman kaza yerinde öldü. Baba Sakman ise yaralı olarak Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Mustafa Sakman taburcu oldu.
FENALAŞAN BABA HASTANEYE KALDIRILDI
Funda Sakman'ın cenazesi ise dün memleketine getirilip, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi morguna kondu. Funda Sakman bu sabah, helallik alınmak üzere, Acarlar
Mahallesi'ndeki baba evinin önüne getirildi. Funda Sakman'ın annesi Türkan Sakman ve kız kardeşleri, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Bir de ağabeyi bulunan, 4 kardeşten 3'üncü sırada olan Funda Sakman için annesi ve kardeşleri Kızım
ve Ablam diye bağırıp feryat etti. Baba Mustafa Sakman ise fenalaşınca ambulansla Aydın Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
MEZARINA GELİNLİK VE TÜLBENT KONULDU
Evinin önünden omuzlara alınan Funda Sakman, daha sonra cenaze aracıyla Acarlar Mahallesi Çarşı Camii'ne getirildi. Hastanedeki kontrollerin ardından baba Mustafa Sakman da camiye geldi. Öğle namazını beklemeden kılınan cenaze namazı sonrası Funda Sakman, Acarlar Mahalle Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Funda Sakman'ın tabutunun üstüne konulan gelinlik ve tülbent, bu kez mezarının üstüne örtüldü.
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:17