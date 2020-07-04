AYDIN Menfeze sıkışan köpeğin imdadına itfaiye yetişti

Menfeze sıkışan köpeğin imdadına itfaiye yetiştiAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde menfeze sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin yaptığı operasyonla kurtarıldı.

04.07.2020 15:00 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:50
Menfeze sıkışan köpeğin imdadına itfaiye yetişti
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde menfeze sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin yaptığı operasyonla kurtarıldı.
Camikebir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki menfezden dün saat 18.00 sıralarında köpek sesi geldiğini duyanlar, bölgeye geldi. Menfezin içine düşen köpeği fark edenler, kendi çabalarınla kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi Kuşadası İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, köpeği kurtarmak için çalışma yaptı. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmada menfezin kapağını elektrikli testere ile kesip açıldı. Menfeze sıkışan köpek, açılan kapaktan dışarı çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan köpek, itfaiye ekipleri tarafından hayvanseverlere teslim edildi. AYDIN Menfeze sıkışan köpeğin imdadına itfaiye yetişti

Kaynak: DHA

Etiketler: Atatürk Bulvarı, Kuşadası, İtfaiye, Güncel, Haber
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