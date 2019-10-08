Haberler » Güncel » Aydın merkezli fuhuş operasyonu

Aydın merkezli fuhuş operasyonu

Aydın merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

08.10.2019 15:08Aydın merkezli fuhuş operasyonu
Aydın merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu bir kadının Türkiye'ye bakıcılık yapma vaadiyle çağrıldığını, daha sonra zorla fuhuş yapmasının istendiği yönündeki ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaklaşık 7 aylık bir çalışmanın ardından İzmir, Gaziantep ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda D.D. (35), A.B. (47), E.A. (27), Ç.E. (34), H.B. (37), H.S. (46), H.B. (38) ve yabancı uyruklu N.T'yi (38) gözaltına aldı.
Şüphelilerin, yurt dışından iletişime geçtikleri kadınları bakıcı yapma vaadiyle uçak ve yol masraflarını karşılayarak Türkiye'ye getirdikleri ve fuhşa sürükledikleri iddia edildi.

Türkiye, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da toplu açılış törenine katıldı
19:24 3 yıllık kan davası barışla sonuçlandı
19:22 Jandarma personelinden 396 ünite kan bağışı
19:20 Su kuyusuna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
19:20 Bakırköy d-100 yanyolda tır bariyerde asılı kaldı
19:18 Türk savunma sanayi ürünleri, Ukrayna'da görücüye çıktı (2)
19:18 Bolu devrilen su yüklü tır, tem'de ulaşımı aksattı