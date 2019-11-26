Haberler » Güncel » Aydın merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 11 gözaltı - Haber

Aydın merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 11 gözaltı

Aydın merkezli 3 ilde düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına geçişini organize ettikleri iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

26.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:10Aydın merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 11 gözaltı
merkezli 3 ilde düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına geçişini organize ettikleri iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.
İl Komutanlığı ekipleri, Didim Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü düzeniz göçmen kaçakçılığı soruşturması kapsamında Aydın, Bursa ve Balıkesir'de 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin Söke, Didim ve Kuşadası başta olmak üzere bazı kıyı bölgelerinden yapılan yasa dışı geçişleri organize ettiği öne sürüldü.
Şüphelilerin Aydın İl Jandarma Komutanlığına götürüleceği öğrenildi.

Jandarma, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:40 DEFİNECİLER MİMAR SİNAN'IN ESERİ GÜZELCE KEMERİ ÇEVRESİNİ DELİK DEŞİK ETTİLER (Havadan...
15:40 Güven Sağlık Grubu'nda 'Aile İçi Şiddet Politikası' projesi
15:40 PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
15:40 Rusya'dan terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki eylemlerine tepki
15:40 Aydın'da hakkında yakalama kararı bulunan 32 kişi yakalandı
15:19 Kılıçdaroğlu öğretmenlere maaş konusunda söz verdi: Dert edinmeyin, para nereden bulunur ben bilirim
14:58 Son dakika: Muharrem İnce, Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu
14:52 Ete baharat yerine bonzai karıştırarak ölüme neden olan kadın beraat etti
14:47 AB Uyuşturucu Raporu: PKK, organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karışıyor
14:42 Erdoğan'dan vatandaşa çağrı: Doları bırakın, TL'ye geçin
14:15 Karaköy'deki başörtülü kadına saldıran kadın için 12 yıl hapis istendi
13:23 Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
26.11.2019 15:41:34