Aydın MHP'den Dünya Çocuk Hakları Günü Mesajı

AYDIN (İHA) – MHP Aydın
İl Başkanı Burak Pehlivan
, 20 Kasım
Dünya Çocuk Hakları Günü
dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
MHP'li Pehlivan, mesajında; " Milliyetçi Hareket Partisi
, çocuklarımızın kaderlerine terk edilmesine izin vermeyecek, yapılan yatırımın yarınlara yapıldığının bilinciyle, çocuklarımıza sağlıktan spora, eğitimden kültür ve sanata tüm imkanlar sunulacak ve her türlü hak ihlaline ve istismara karşı korunmaları sağlanması için çalışmaktadır. Türk Milletinin güçlü geleceğinin mimarı çocuklarımızın hakları Türk Kültürünün, İslam inancımızın teminatı altındadır. Bu vesile dünyanın tek ortak dili olan bebekçe dili ile anlaşan başta Aydınlı
çocuklarımız olmak üzere, tüm çocuklarımızın 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlarım" ifadelerini kullandı. - AYDIN
Aydın,Çocuk Hakları Günü,Milliyetçi Hareket Partisi