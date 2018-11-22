Aydın MHP Diş Hekimlerini Unutmadı

22 Kasım 2018 Perşembe 09:38



22 Kasım 2018 Perşembe 09:38

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası ile 22 Kasım Türk Diş Hekimleri Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.Burak pehlivan, mesajında; "Ağız ve diş sağlığının korunmasında hekimlerimiz kadar hemşerilerime de görev düşmektedir. Düzenli kontrollerle hemşerilerimiz ağız ve diş sağlığına önem vererek koruyucu tedbir ve tedavilerden faydalanırsa diş hastalıklarının oluşumu azalacak ve diş sağlığı açısından sağlıklı gençler yetişecektir. Sağlıklı bir yaşam ağız ve diş sağlığıyla başlar.Sevgi ve ilgi gören dişlerin, sağlıklı beden, muhteşem gülüşlerin mimarı, hemşerilerimin ağız ve diş sağlığının korunmasında, her türlü bakım ve tedavilerini, özverili çalışmalarla sağlayan diş hekimlerimizin Türkiye'de ilk Diş Hekimliği Okulunun açılış tarihi olan 22 Kasım 1908 Türk Diş Hekimleri Gününü en içten duygularımla kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - AYDIN