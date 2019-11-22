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Aydın MHP diş hekimlerini unutmadı

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 22 Kasım Türk Diş Hekimleri Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

22.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:17Aydın MHP diş hekimlerini unutmadı
MHP İl Başkanı Burak Pehlivan, 22 Kasım Türk Diş Hekimleri Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Burak Pehlivan, mesajında; "Ağız ve diş sağlığının korunmasında hekimlerimiz kadar hemşherilerime de görev düşmektedir. Düzenli kontrollerle hemşehrilerimiz ağız ve diş sağlığına önem vererek koruyucu tedbir ve tedavilerden faydalanırsa diş hastalıklarının oluşumu azalacak ve diş sağlığı açısından sağlıklı gençler yetişecektir. Sağlıklı bir yaşam ağız ve diş sağlığıyla başlar.

Sevgi ve ilgi gören dişlerin, sağlıklı beden, muhteşem gülüşlerin mimarı, hemşherilerimin ağız ve diş sağlığının korunmasında, her türlü bakım ve tedavilerini, özverili çalışmalarla sağlayan diş hekimlerimizin Türkiye'de ilk Diş Hekimliği Okulunun açılış tarihi olan 22 Kasım 1908 Türk Diş Hekimleri Gününü en içten duygularımla kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Burak Pehlivan, Aydın, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

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