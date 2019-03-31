Aydın MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu Oyunu Kullandı

Kaynak: DHA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu oyunu kullandıMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu oyunu Nazilli'de Zafer Mahallesi'ndeki Zafer Ortaokulu'nda kurulan 1371 nolu sandıkta eşi ve iki çocuğu ile birlikte kullandı.Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Deniz Depboylu, Seçme ve seçilme hakkımı, yurttaşlık bilinci ve sorumluluğumla, sonuna kadar yerine getirme kararlılığımla, oyumu memleketim Nazilli'de kullandım dedi. Depboylu, 31 Mart'ın çok önemli mir tarih olduğunu belirterek, Yerel yönetimler ile birlikte genel anlamda da devlet iradesini göstererek Cumhurbaşkanlığı sistemi oturtulmuş kurum ve kuruluşlarda bu sistemin ağırlığını da hissettirerek, 2023 tarihi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılına gideceğiz. Bunun için ülkemizde çok güzel şeyler olacak. Aziz milletimizin feragatı ile birlikte bu yapılan yerel seçimlerimizde çok güzel bir sonuç çıkacak. Oyumuzu kullandık. Allah milletimize de zeval vermesin. Vatanımıza milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah bekamızı da koruyacağız. Güçlü bir ülke olarak da yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Bu seçimler hem ülke genelinde hem de Aydın ilimizde ve tüm ilçelerimizde hayırlı ve uğurlu olsun dedi.Açıklamasının ardından seçmenleri kırmayıp, birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Depboylu, daha sonra eşi Fatih Depboylu, çocukları Kaan Depboylu ve Elif Depboylu ile aile pozu verdi. Depboylu, daha sonra ailesiyle okuldan ayrıldı.