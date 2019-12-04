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Aydın MHP; "Güçlü Türk kadını, güçlü Türkiye"

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 5 Aralık 1934 Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

04.12.2019 09:29 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:34Aydın MHP;

MHP İl Başkanı Burak Pehlivan, 5 Aralık 1934 Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Pehlivan, mesajında; "Büyük Atatürk'ümüzün 'Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın' sözüne layık Türk kadını; milli şerefimizin abidesidir, milli bekamızın beşiğini sallayan güvencedir. Türk-İslam medeniyeti; kadını baş tacı, gönül sultanı, ömür ümranı olarak görmüş, böyle kabullenmiştir. Yapılan ilk yerel seçimde bugünkü Karpuzlu ilçesinin muhtarı Gül Esin Cumhuriyeti'nin ilk kadın muhtarı seçilmiştir, bizim için gurur kaynağıdır. Güçlü Türk kadını -güçlü aile, güçlü aile - güçlü Türkiye. Mutlu kadının huzurlu Türkiye'nin teminatı olacağına inanıyor, kadınlarımızın 5 Aralık Seçme ve Seçilme imkanına kavuştuğu bu anlamlı günlerini kutluyorum. İyi ki varsınız" dedi. - AYDIN


Türkiye, Aydın, MHP, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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