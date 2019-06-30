30.06.2019 11:04
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Aydın MHP, Kabotaj Bayramı'nı kutladı

Aydın MHP, Kabotaj Bayramı

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Türk Milleti'nin denizlerde hakimiyetinin ilanıdır" dedi.

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan , "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı , Türk Milleti'nin denizlerde hakimiyetinin ilanıdır" dedi.

Kabotaj Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Pehlivan, "Denizcilik, turizm, ticaret, enerji, balıkçılık, güvenlik açısından Türkiye'nin gücünün aynasıdır. Türk Vatanının güvenliği Türk Milletinin refahı için deniz hakimiyetimiz vazgeçilmez öneme sahiptir. Büyük Türk Mustafa Kemal Atatürk 'ün direktifleriyle çıkarılan Kabotaj Kanunu'nun önemi, günümüzde yaşanan ekonomik ve siyasal gelişmelerle çok daha iyi anlaşılmaktadır. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türk denizci şehit ve gazileri saygıyla anıyor, Türk Deniz Kuvvetlerimize başarılar diliyor, Türk Milletimizin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - AYDIN
Kaynak: İHA
MHP , Aydın , Kabotaj Ve Deniz Bayramı , Güncel

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