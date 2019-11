Aydın MHP'nin yeni yönetimi görev dağılımını tamamladı

AYDIN (İHA) – MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli tarafından atanan Burak Pehlivan başkanlığındaki Aydın MHP'nin yeni il yönetimi görev dağılımı yaptı.



MHP İl Başkanı Burak Pehlivan, yaptığı açıklamada; "Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Teşkilatlarımız; yürekli efe hemşerilerimizin her zaman yakınında ve yanındadır.



'Her şey Aydın kenti, her şey hemşerilerimiz için' anlayışı ile bize duyulan güven ve emaneti emin kılmanın gayretindeyiz. Atatürk'ümüzün bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyetimizi 2023 hedeflerine güçlü taşımak, Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in mirası Milliyetçi Hareket Partimizi, emanetin emini MHP Genel Başkanımız Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin izinde yarınlara güçlü taşımak, Cumhur İttifakı ilkelerinde, sürdürülebilir ve sürekli artan kaliteli siyaseti güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. MHP Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın Bey'in tensipleri, Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatlarıyla atanan MHP Aydın İl Yönetimi olağan toplantısında belirlenen görev dağılımı aşağıdaki şekildedir. Kutlu davamıza, cennet Aydın kentimize ve camiamıza hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ederim. Allah yar ve yardımcımızdır" dedi.



MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan başkanlığındaki yeni yönetimin görev dağılımı şu şekilde oluştu:



İl Sekreteri Hüseyin Hanay, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ümit Örü, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kasım Durmaz, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mevlüt Burak Kaptan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Gökhan Dağlıoğlu, Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Cafer Mwnderes, Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fatih Esmek, Mesleki ve STK ile İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Zafer Erzurum,



Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Güneri Yörükoğlu, Türk Dünyasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Koray Yılmaz ve İl Muhasibi Ahmet Adıgüzel. - AYDIN

Kaynak: İHA