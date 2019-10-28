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Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı trafik kazasında hayatını kaybetti

Aydın'ın Germencik ilçesinde, bariyerlere çarpan cipin sürücüsü Kickboks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı (41) öldü. Cipteki milli sporcu Merve Sağlam (20) ise yaralandı.

28.10.2019 11:55

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Aydın- İzmir Otoyolu Germencik gişeleri yakınında meydana geldi. İzmir'den Muğla yönüne giden Kickboks Milli Takım antrenörü Hasan Karlı, kullandığı 48 ABA 465 plakalı cipin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Orta refüjdeki demir bariyere çarpan cipte büyük hasar oluştu. Kırılan bariyer, aracın sol tarafından içeriye girerek Karlı'nın vücudunu ve kafatasını yaraladı. Araçtaki kickboks milli takım sporcusu, 2 yıl önce Avrupa Şampiyonluğunu kazanan Merve Sağlam da kazada yaralandı.

MERVE SAĞLAM TEDAVİ GÖRÜYOR

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı sürücü Karlı, ambulansla, hastaneye kaldırılırken yolda öldü. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Merve Sağlam tedaviye alındı. Merve Sağlam'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı trafik kazasında hayatını kaybetti

Aydın, Spor, Güncel

Kaynak: DHA


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