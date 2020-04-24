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AYDIN Miniklerin 23 Nisan pastası Vali Köşger'den

Miniklerin 23 Nisan pastası Vali Köşger'denAYDIN'ın Koçarlı ilçesinde Hasan ve Perihan Küçükoğlu çiftinin çocukları Efe (4) ve Mete Küçükoğlu'nun (6) pasta isteğini, Vali Yavuz Selim Köşger geri çevirmedi.

24.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:13
Miniklerin 23 Nisan pastası Vali Köşger'den
AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde Hasan ve Perihan Küçükoğlu çiftinin çocukları Efe (4) ve Mete Küçükoğlu'nun (6) pasta isteğini, Vali Yavuz Selim Köşger geri çevirmedi. 23 Nisan pastasını kesen çocuklar, Vali Köşger'e video çekerek teşekkür etti.
Koronavirüs salgın hastalığı dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı Aydın'da halk, 23 Nisan'ı farklı etkinliklerle evlerinde kutladı. Koçarlılı Perihan ve Hasan Küçükoğlu'nun çocukları Mete ve Ece Küçükoğlu, Aydın Valiliği sosyal medya hesabından mesaj atarak, Vali Yavuz Selim Köşker'den, 23 Nisan için pasta istedi. Mesajdan bir süre sonra Ece Küçükoğlu'nun eğitim gördüğü 80. Yıl Cumhuriyet Anaokulu Müdiresi Selma Karataş ve yardımcısı Nuray Çizmelioğlu, ellerinde pastayla ailenin evine geldi. Valiliğin gönderdiği pastayı alan minik çocuklar, çektikleri videoyla "23 Nisan Kutlu olsun" şiirini okuyarak, "Vali amca pasta için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. AYDIN Miniklerin 23 Nisan pastası Vali Köşger’den

Kaynak: DHA

Etiketler: 23 Nisan, Koçarlı, Selim, Aydın, Güncel , Haber
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