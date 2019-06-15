AYDIN Miss Apollon Kraliçesi Rus İgnateva, oldu

Miss Apollon
Kraliçesi Rus İgnateva, oldu
AYDIN'ın Didim
ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Miss Apollon Uluslararası Güzellik Yarışması
'nda, Rusya'dan katılan Valeria İgnateva kraliçe seçildi. Yarışmada ilk dörde giren güzellerin hepsinin Rus olması dikkat çekti.
Didim'de geleneksel hale gelen Miss Apollon Uluslararası Güzellik Yarışması'nın 11'incisi, final gecesiyle sona erdi. Yarışmanın gerçekleştirildiği otelin yönetim kurulu başkanı Tevfik Bağcı, ünlü koreograf Akif Örük, Miss Apollon organizatörü Vladimir Ilin, Milliyet Gazetesi Ege
Bölge Temsilcisi Engin Uğur Ağır, 2018'in Miss Apollon güzeli Evgenia Matveeva ile 2016'nın Miss Apollon güzeli Talya Aibedullina jüre üyeliğini yaptı. 15 güzelin boy gösterdiği yarışmada Rus Valeria İgnateva, birinci seçildi. Kraliçe seçilen Valeria İgnateva'nın ödülünü, Tevfik Bağcı verdi. İgnateva, Büyük bir heyecan yaşadım. Birinci olduğum için mutluyum. Hayallerim gerçek oldu. Herkese teşekkür ediyorum dedi. Yarışmada Rus Ulyana Balyasnikovo ikinci, Rus Veronika Emelyanova üçüncü ve Rus Alena Mikhailova ise dördüncü oldu.