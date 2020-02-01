Haberler » Güncel » Aydın motosikletli hamile kadına çarptı - Haber

Aydın motosikletli hamile kadına çarptı

Motosikletli hamile kadına çarptıAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 aylık hamile Nazife S. ile ona çarpan motosikletli kazada yaralandı.

01.02.2020 11:01 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:02
Motosikletli hamile kadına çarptı
AYDIN'ın ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 aylık hamile Nazife S. ile ona çarpan motosikletli kazada yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaza, dün saat 14.00 sıralarında, Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Tunç yönetimindeki 35 AGD 615 plakalı motosikletle, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 aylık hamile Nazife S.'ye çarptı. Güvenlik kamerasınca görüntülenen o anlarda, hamile Nazife S. ile yere düşen kasksız motosikletli Tunç yaralandı. Nazilli Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Aydın motosikletli hamile kadına çarptı

Nazilli, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:12  Ruhi Çenet kimdir? Ruhi Çenet kaç yaşında ve nereli?
15:58  Ahmet Kavas kimdir? Kızılay Beypazarı Temsilcisi Ahmet Kavas kimdir?
15:22  Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
15:04  Shane Larkin kimdir? Shane Larkin nereli ve kaç yaşında?
14:57  Burhan Ersoy kimdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy hayatı ve biyografisi!
1.02.2020 19:09:53