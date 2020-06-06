AYDIN Müdürlük yaptığı kuyumcudan 2 milyon TL'lik altın çalan kişi tutuklandı

Müdürlük yaptığı kuyumcudan 2 milyon TL'lik altın çalan kişi tutuklandıAYDIN'ın Söke ilçesinde, bir kuyumcuda müdürlük yapan Kadir Çörekçi, sabah saatlerinde iş yerine gelip, güvenlik kameralarını kapattıktan sonra 3 kilo altın çaldı.

06.06.2020 13:42 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:46
Müdürlük yaptığı kuyumcudan 2 milyon TL'lik altın çalan kişi tutuklandı
AYDIN'ın Söke ilçesinde, bir kuyumcuda müdürlük yapan Kadir Çörekçi, sabah saatlerinde iş yerine gelip, güvenlik kameralarını kapattıktan sonra 3 kilo altın çaldı. Kaçan Çörekçi, polis ekiplerince İzmir'de yakalanıp gözaltına alındı. Tutuklanan Çörekçi'nin daha önce de ara ara altın çaldığı ve toplam değerlerinin 1 milyon 800 bin TL olduğu ortaya çıktı.
Olay, geçen perşembe saat 07.30 sıralarında İstasyon Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. 5 yıldır bir kuyumcuda müdürlük yapan Kadir Çörekçi, iddiaya göre her zamankinden bir saat önce gelerek iş yerini açtı. Güvenlik kameralarını kapatan Çörekçi, piyasa değeri 1 milyon TL olan 3 kilo altın çaldı. Bir süre sonra diğer iş yeri çalışanlarının gelmesi üzerine, Kadir Çörekçi, işinin olduğunu söyleyerek kuyumcudan elindeki poşetle ayrıldı. İşçiler altınları vitrine dizerken, eksik olduğunu fark edince iş yeri sahibine bilgi verdi. İş yeri sahibi polisi arayıp durumu bildirdi. Polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak, hırsızlığı yapanın Kadir Çörekçi olduğunu tespit etti. Polis, Çörekçi'nin İzmir yönüne gittiği belirledi.
Söke Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büroya bağlı ekipler, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ndeki ekiplerle iletişime geçerek Çörekçi'nin adresini belirledi. Karabağlar ilçesinde bulunduğu tespit edilen Çörekçi düzenlenen operasyonla yakalandı.
5 YILDIR ALTIN ÇALDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Yakalanan Kadir Çörekçi'nin çaldığı 3 kilo altın bulunamazken, emniyette verdiği ilk ifadesinde ise kuyumcudan 5 yıl boyunca ara ara altın çaldığı ve daha önce çaldığı altınların 800 bin TL değerinde olduğunu söylediği öğrenildi. Yeni çalınan altınlarla birlikte toplamda 1 milyon 800 bin TL'lik altın çaldığı ortaya çıkan Kadir Çörekçi, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. AYDIN Müdürlük yaptığı kuyumcudan 2 milyon TL’lik altın çalan kişi tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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