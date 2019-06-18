AYDIN MURSİ İÇİN AYDIN'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI

MISIR'ın seçimle başa gelen, askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan ve 'casusluk' iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasında kalp krizinden ölen eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için Aydın
'da, gıyabi cenaze namazı kılındı.
Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Nursi için Aydın Bey Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Aydınlı
esnaflardan 66 yaşındaki Osman Nuri Sarıırmak'ın da cenazesi aynı anda kılındı. Cenaze namazına AK Parti
Aydın İl Başkanı Ömer Özmen
'in de aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazını, İl Müftüsü Ercan Aksu
kıldırdı. Namaz sonrası Atatürk Kent Meydanı'nda basın açıklaması yapan AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, darbe sonrası Mursi'nin mücadele verdiğini belirterek, şunları söyledi
Barbar Sisi'ye karşı 'dur' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'dır. İnancımız gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır
'da insan haklarının hiçe sayılmasını kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz, Mursi'nin verdiği onurlu mücadelenin, şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır.