AYDIN Müşterinin düşürdüğü parayı bulup teslim etti
Müşterinin düşürdüğü parayı bulup teslim ettiAYDIN'ın Efeler ilçesinde büfe işleten Saffet Yılmaz (48), müşteri Yılmaz Acar'ın (45) işyerinin önünde düşürdüğü 510 lirayı buldu.
12.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:54
Müşterinin düşürdüğü parayı bulup teslim etti
AYDIN'ın Efeler ilçesinde büfe işleten Saffet Yılmaz (48), müşteri Yılmaz Acar'ın (45) işyerinin önünde düşürdüğü 510 lirayı buldu. Güvenlik kamerasını inceleyen Yılmaz, parayı düşüren müşterisini tespit edip aynı gün teslim etti.
Olay, bugün saat 11.30 sıralarında, 7 Eylül Mahallesi Çine Caddesi Eski Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Yılmaz Acar, Saffet Yılmaz'a ait büfeye gelerek alışveriş etti. Bu sırada cebindeki 510 lirasını yere düşürdü. Yarım saat sonra yere düşen nakdi bulan Yılmaz, güvenlik kamerasını inceleyerek parayı düşüreni buldu. Çevrede araştırma yaparak paranın sahibine ulaşan Yılmaz, Acar'ı büfeye çağırarak parasını teslim etti.
Parayı düşürdüğünü fark etmediğini belirten Yılmaz Acar, "Büfe sahibine örnek davranışından dolayı teşekkür ederim. Parayı düşürdüğümden dahi haberim yoktu. Böyle duyarlı vatandaşlarımızın herkese örnek olmasını istiyorum" dedi. 15 yıldır aynı mevkide büfe işletmecisi olduğunu ifade eden Saffet Yılmaz ise, "Önce insan, sonra esnaf olmak gerekiyor" diye konuştu.
AYDIN'ın Efeler ilçesinde büfe işleten Saffet Yılmaz (48), müşteri Yılmaz Acar'ın (45) işyerinin önünde düşürdüğü 510 lirayı buldu. Güvenlik kamerasını inceleyen Yılmaz, parayı düşüren müşterisini tespit edip aynı gün teslim etti.
Olay, bugün saat 11.30 sıralarında, 7 Eylül Mahallesi Çine Caddesi Eski Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Yılmaz Acar, Saffet Yılmaz'a ait büfeye gelerek alışveriş etti. Bu sırada cebindeki 510 lirasını yere düşürdü. Yarım saat sonra yere düşen nakdi bulan Yılmaz, güvenlik kamerasını inceleyerek parayı düşüreni buldu. Çevrede araştırma yaparak paranın sahibine ulaşan Yılmaz, Acar'ı büfeye çağırarak parasını teslim etti.
Parayı düşürdüğünü fark etmediğini belirten Yılmaz Acar, "Büfe sahibine örnek davranışından dolayı teşekkür ederim. Parayı düşürdüğümden dahi haberim yoktu. Böyle duyarlı vatandaşlarımızın herkese örnek olmasını istiyorum" dedi. 15 yıldır aynı mevkide büfe işletmecisi olduğunu ifade eden Saffet Yılmaz ise, "Önce insan, sonra esnaf olmak gerekiyor" diye konuştu.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :AYDIN Müşterinin düşürdüğü parayı bulup teslim etti
Etiketler : Yılmaz Acar, Efeler, Güncel
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