Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

AYDIN Nazilli'de zehirli bir tür olan 'sarı akrep' bulundu

Nazilli'de zehirli bir tür olan 'sarı akrep' bulunduAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 5 asırlık olduğu sanılan bir mağaranın önünde zehirli bir tür olan 'sarı akrep' bulundu.

03.05.2020 17:40 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:42
Nazilli'de zehirli bir tür olan 'sarı akrep' bulundu
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 5 asırlık olduğu sanılan bir mağaranın önünde zehirli bir tür olan 'sarı akrep' bulundu.
Nazilli ilçesinde havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte kırsal alanlarda akrepler ortaya çıkmaya başladı. Nazilli'nin kırsal mahallelerinden olan Bağcılı Mahallesinde dağlık alandaki tarlasında çalışan Ali Cura, yakındaki yörede 5 asırlık olduğu sanılan bir mağaranın önünde bir akrep olduğunu fark etti. Cura, bir kayanın altına giren akrebi, bulunduğu yerden toprağı bir metal parçası yardımıyla kazarak çıkardı. Cura, vücudu sarımsı kahverengi, tarak organları beyazımsı krem, telsonları vücutlarına göre daha açık sarımsı kahverengi, iğneleri ise kızılımsı kahverengi olan sarı akrebi cep telefonuyla görüntüledi. Daha çok Gaziantep, Kilis, Hayat, Kahramanmaraş, Mardin ve Şanlıurfa illerinde görülen 'sarı akrep' cinsi zehirli bir tür olan hayvanı Cura, tekrar doğal ortamına bıraktı.
Tarım işçisi Ali Cura, bölgede havaların ısınmasıyla bu tür canlıları görmeye alışık olduklarını belirtip, kırsal alanlardaki mahallelerde yaşayan vatandaşların bu tür tehlikeli canlılar karşısında çok dikkatli ve tedbirli olmalarını için uyardı. AYDIN Nazilli’de zehirli bir tür olan ’sarı akrep’ bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Nazilli, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi Haberler
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi
Okullar 1 Haziran’da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek Haberler
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Haberler
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
İlahiyatçı Döngeloğlu’nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haberler
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin’e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haberler
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz Haberler
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
Haberler››Güncel››AYDIN Nazilli'de zehirli bir tür olan 'sarı akrep' bulundu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:58: Manisa'da hasta nakli yapan ambulans devrildi - Haber 18:58: İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haber 18:57: Erzurum'da sessiz kalan cadde ve sokaklar havadan görüntülendi - Haber 18:54: Antalya'da 3. katın penceresinden düşen çocuk yaralandı - Haber 18:50: Malatya'da tarım aracı devrildi: 1 ölü - Haber 18:39: Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz - Haber 18:21: Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından siyasilerden taziye mesajları - Haber 15:39: Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz - Haber 09:52: Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum - Magazin